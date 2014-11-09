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بالصور.. انطلاق ماراثون “خير أجناد الأرض” بسانت كاترين

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ماراثون خير أجناد الأرض

ماراثون خير أجناد الأرض

 شارك مئات التلاميذ بمدارس سانت كاترين فى ماراثون تحت شعار جند خير أجناد الأرض لدعم الجيش والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

ونظم  الماراثون للجري  بالتنسيق بين الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجمعية تنمية المجتمع تحت إشراف السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين.

وبدا الماراثون لثلاث مراحل إختراق ضاحية 1500 متر وجرى ومشى 2 كيلو متر.

ورفع التلاميذ المشاركون الإعلام على جبال سانت كاترين وحملوا لافتات  مكتوب  عليها” جند مصر خير  أجناد الأرض”.

وقال سليمان الجبالى الناشط السيناوى إن هذه الماراثون ردا على الحملات المغرضة التى يبثها أعداء مصر بأن الجيش يهجر أبناء سيناء مشيرا الى أن الجيش لم يهجر  أبناء سيناء فى رفح بل حافظ عليهم  وقام بتعويضهم بالمال رغم أن فى حالات الحروب لم يعوض  أبناء سيناء من قبل.

وأضاف سليمان أن السباق شارك به المئات من تلاميذ المدارس.

وقد تم تكريم  العشر الأوائل فى الماراثون وحصلوا على هدايا تذكارية  مطبوع عليها” جند مصر خير  أجناد الأرض”.

وقد حصل على المركز الأول فى  إختراق الضاحية 1500 متر سعيد صالح مسعود والمركز الثانى محمد فرحان ابو الهيم

وحصلت على المركز الأول لسباق الفتيات مسلمه مسعد محمد.unnamed (15)

ومن جانبه أكد السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين أن  السابق لتلاميذ  سانت كاترين شمل مسابقات ثقافية وعلمية ورياضة انتهت  بالماراثون تحت  شعار ” جند مصر خير أجناد الأرض” من أجل دعم الجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب.

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