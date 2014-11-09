وزير الطيران: إعفاءات على هبوط “الشارتر” بالأقصر وأسوان لتشجيع السياحة

صرح وزير الطيران المدني حسام كمال أن الوزارة قررت تقديم إعفاءات لهبوط رحلات الطيران “الشارتر” بمطاري أسوان والأقصر لتشجيع زيادة الحركة السياحية الوافدة وخاصة مع تحسن الحالة الأمنية وقيام الدول المصدرة للرحلات السياحية برفع الحظر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الطيران اليوم الأحد على هامش حضوره ختام ورشة عمل “المهندس الصغير” التي تنظمها شركة “أيرباص” بمحافظة أسوان.

وأشاد الوزير بمبادرة محافظة أسوان باستضافة هذا الملتقى العلمي الهام الذي يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح بتشجيع هؤلاء النشء والشباب وهي المبادرة التي بدأت من أسوان باعتبارها من أهم المقاصد السياحية المصرية وذلك في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الاهتمام بصعيد مصر.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارة البحث العلمي لوضعهم تحت رعايتها لإعطاء الفرصة لهؤلاء النشء للتعرف علي تجارب جديدة تواكب أفكارهم وتنمي مهاراتهم لمواصلة حياتهم المهنية والعلمية نحو صناعة المستقبل، ولا سيما بأنهم باكورة الجيل الجديد القادر علي صنع المعجزات .

> من جانبه، قدم محافظ أسوان مصطفى يسري شكره لوزارة الطيران وشركة “أيرباص” علي اختيار المحافظة لتشهد تنظيم ورشة العمل هذه، مؤكداً أن الورشة ستساهم في تعزيز الوعي التكنولوجي للطلاب ونشر استخدام المهارات الإبداعية والابتكارية لديهم مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم من خلال دراسة الهندسة وعلوم الروبوت.

وفي السياق ذاته، أكد فؤاد العطار مدير شركة “أيرباص” الشرق الأوسط، أن الشركة ترتبط بعلاقات وطيدة وتاريخ ممتد مع مصر على المستوى الدولي والإقليمي، بالإضافة إليى أن مصر تمتلك من المقاصد السياحية التي يجعلها في مقدمة الدول علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، مضيفا بأن الشركة تقوم بتنظيم مثل هذه الورش 3 مرات سنوياً في دول مختلفة.

أ ش أ