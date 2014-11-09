الزمالك: تكلفة الاستاد 400 مليون جنيه .. والأولوية للتصميم الأفضل

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تكلفة بناء الاستاد ستكون 400 ألف جنيه، مع الإشارة لتلقي مسؤوليه عدد من العروض الجديدة لتصميمه.

وكان الزمالك قد كلف نبيل حراز مصمم الملاعب العالمي بوضع تصوره لبناء استاد الزمالك في مقر النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

طالع الزمالك يكلف " العالمي" حراز لتصميم استاد الفريق

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com: "وصل لمجلس الإدارة العديد من العروض لتصميم استاد الزمالك الجديد، الإدارة استقرت على نبيل حراز بالفعل ولكن مازالت الأولوية للتصميم الأفضل".

وأضاف "في حال ما إذا لم يعجبنا التصميم الموضوع، سنفتح الباب أمام العروض المقدمة بالفعل".

وأشار نجل رئيس النادي "الاستاد سيكون بسعة 60 ألف متفرج وبتكلفة 400 مليون جنيه وسيكون مطابق لمواصفات الفيفا بثمانية مداخل ومخارج على الأقل".

وأردف "بالنسبة للمحلات التجارية على سور نادي الزمالك، لا تصالح مع الممتنعين عن السداد، ولن نجدد إيجار أحد إلا في حالة تأخر بناء مول مقر استاد حلمي زامورا".