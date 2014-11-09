مصرع 3 وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بطريق القاهرة السويس

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم فى حادث على طريق مصر السويس أمام مدينة بدر، بعد أن اصطدمت سيارة نقل ثقيل بأخرى بيجو، فيما أصيب 4 آخرون بينهم شخص فى حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج بينما تم نقل الجثث إلى المشرحة.

وتلقت غرفة المرور بالقاهرة بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل ثقيل وأخرى بيجو، وذلك بعد أن أختلت عجلة القيادة من سائق السيارة النقل وانحرف عن المسار ليصطدم بالسيارة الأخرى، حيث تسبب الحادث فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بينهم شخص فى حالة خطيرة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والمرور بالقاهرة إلى مكان الحادث، وتم ضبط سائق السيارة النقل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.