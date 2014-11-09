الصحة ترصد زيادة أسعار بعض الأدوية بالإسماعيلية

قال الدكتور هشام عبد الحميد الشناوي مدير عام الصحة بالإسماعيلية والدكتورة داليا السيد العربي مدير إدارة الصيدلة باالمحافظة إنه تم المرور علي الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالإسماعيلية لمتابعة توافر أدوية والالبان المدعمة.

وأفاد التقرير الصادر عن شهر أغسطس أن الألبان النصف مدعمة يتم صرفها 6 علب لكل صيدلية والالبان المدعمة يتم توفيرها عن طريق وزارة الصحة من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية.

وحول وجود نقص في بعض الأدوية فأشار التفرير أنه تم المرور على بعض الصيدليات لمتابعة توافر الأدوية حيث تبين أنه تم توفير بعض الأصناف كما تم توافر جميع الأدوية الخاصة بضغط الدم والكبد والكلى أما بخصوص أرتفاع الأسعار لبعض الأدوية فقد تبين فعلا أن أسعارها زادت في يناير 2013 ضمن 39 صنف تم رفع سعرها وكذلك زياده أسعار بعض الألبان الغير مدعمة وذلك طبقا لفاتورة توريد الصنف .