تشيتشاريتو يبعث بتعازيه إلى هوجو سانشيز عقب وفاة نجله

(إفي): بعث المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو، مهاجم ريال مدريد، بتعازيه إلى مواطنه هوجو سانشيز ولأسرته، عقب وفاة نجله هوجو سانشيز بورتوجال.

وكتب تشيتشاريتو على حسابه الشخصي على (إنستجرام) "تعازيّ الصادقة إلى عائلة سانشيز بورتوجال. أبتهل إلى الرب كي يمنحهم قدرا كبيرا من القوة".

وقالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن هوجو سانشيز بورتوجال، نجل نجم الكرة المحلية السابق هوجو سانشيز ماركيز، قد وافته المنية السبت بالعاصمة مكسيكو سيتي.

ووصل هوجو سانشيز الأب إلى العاصمة المكسيكية قادما من الولايات المتحدة، حيث يقيم في سان دييجو منذ سنوات، ولم يدل بأي تصريحات للصحافة أثناء مغادرته المطار وهو يرتدي حلة سوداء.

وقال مصدر من النيابة العامة للعاصمة الفيدرالية لوكالة (إفي) إن امرأة وصلت إلى المسكن قد عثرت على شخصين متوفيين بداخله، لكنه رفض تأكيد الهويات أو الحديث عن أسباب محتملة للوفاة.

وكان سانشيز بورتوجال (30 عاما) يعمل حاليا كمدير للثقافة البدنية والرياضة بحي ميجل هيدالجو، أحد أحياء العاصمة الفيدرالية الستة عشر.