تعطل طائرة محافظ الجيزة وريهام سعيد المتجهة إلى الأقصر قبل دقائق من إقلاعها

تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الأقصر الأحد 40 دقيقة وعليها محافظ الجيزة والإعلامية ” ريهام سعيد ” بسبب إصابتها بعطل فنى قبل دقائق من تحركها وتم تغيير الطائرة وإستئناف رحلتها .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إستعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 355 إلى الأقصر فوجىء بحدوث عطل فنى فى كهرباء الطائرة يحول دون إتمام الإقلاع ، تم إستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل وعندما تعذر الإصلاح بسرعة تم نقل الركاب وعددهم 61 راكبا بينهم الدكتور ” على عبدالرحمن ” محافظ الجيزة والإعلامية ” ريهام سعيد ” إلى طائرة أخرى وإستأنفت رحلتها بعد تأخير 40 دقيقة ..

فى نفس السياق تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 300 والمتجهة إلى جدة 4 ساعات بسبب عطل فى كمبيوتر الطائرة وتم الإصلاح وإستأنفت الطائرة رحلتها وعليها 180 راكبا ..