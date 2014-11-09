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تعطل طائرة محافظ الجيزة وريهام سعيد المتجهة إلى الأقصر قبل دقائق من إقلاعها

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تعطل طائرة محافظ الجيزة وريهام سعيد المتجهة إلى الأقصر قبل دقائق من إقلاعها تعطل طائرة محافظ الجيزة وريهام سعيد المتجهة إلى الأقصر قبل دقائق من إقلاعها

أرشيفية

تأخر إقلاع طائرة للطيران المتجهة إلى الأقصر الأحد 40 دقيقة وعليها محافظ الجيزة والإعلامية ” ريهام سعيد ” بسبب إصابتها بعطل فنى قبل دقائق من تحركها وتم تغيير الطائرة وإستئناف رحلتها .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إستعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 355 إلى الأقصر فوجىء بحدوث عطل فنى فى كهرباء الطائرة يحول دون إتمام الإقلاع ، تم إستدعاء فريق فنى لإصلاح العطل وعندما تعذر الإصلاح بسرعة تم نقل الركاب وعددهم 61 راكبا بينهم الدكتور ” على عبدالرحمن ” محافظ الجيزة والإعلامية ” ريهام سعيد ” إلى طائرة أخرى وإستأنفت رحلتها بعد تأخير 40 دقيقة ..

فى نفس السياق تأخر إقلاع رحلة الخطوط رقم 300 والمتجهة إلى جدة 4 ساعات بسبب عطل فى كمبيوتر الطائرة وتم الإصلاح وإستأنفت الطائرة رحلتها وعليها 180 راكبا ..

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