اتفاق بين التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع ومحو الأمية

تم الاتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر على تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ برامج لخدمة المجتمع ومحو الأمية.

جاء ذلك في تصريحات مشتركة للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك اليوم في أول زيارة للدكتورة غادة والي لجامعة الأزهر للتعاون مع الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار في المساهمة في محو 20% من نسبة الأمية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن دعمها لدور الجمعيات الأهلية في العمل الاجتماعي والثقافي ومحو الأمية في مصر، وكذلك التعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة ومع جامعة الأزهر لتقديم بحوث اجتماعية حول الكبار والتنسيق والتكامل لمحو أميتهم حسب خطة زمنية محددة وتحديد مواردها والكبار بعد محو أميتهم للاندماج في المجتمع.

وأشادت بدور جامعة الأزهر التنويري والثقافي والديني وبالتعاون المشترك مع أساتذتها.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة الأزهر أن البروتوكول ينص على أن تساهم الجامعة في توفير المدرسين وبعض الأماكن في فروعها على مستوى الجمهورية، كما تقدم الهيئة العامة لتعليم الكبار مكافأة لكل مدرس تصل إلى 100 جنيه عن كل دارس، كما يحصل الدارس نفسه على مكافأة 50 جنيها، ويحصل المشرف على إدارة المجموعة على 50 جنيها أيضا عن كل دارس، بالإضافة إلى توفير لوازم التعليم من كتب وأقلام وخلافه.

كما ينص البروتوكول على التعاون في تنمية المناطق العشوائية، وتنظيم القوافل التنموية بناء على الخطة الاستراتيجية للجنة البيئة بالجامعة، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية مجانية لتعليم المكفوفين بطريقة “برايل”.

وأشار إلى أن أول الدورات تنطلق في 17 نوفمبر الجاري، وهي أول دورة مجانية يقوم بها صندوق معالجة ومكافحة الإدمان تحت رعاية وزارة التضامن، كما يشمل توقيع البروتوكول تسليم شهادات لمن اجتاز اختبارات محو الأمية بالجامعة.

> وأعرب عن استعداد الجامعة لوضع إمكانياتها العلمية للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وعقد لقاءات مشتركة للتنسيق في المجالات الاجتماعية.

أ ش أ