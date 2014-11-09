بالصور .. اجتماع لمناقشة حلول أزمة القمامة بالشرقية

نظمت جمعية الشباب للسكان والتنمية برئاسة أنجى شوقى مدير مشروع ” انتخب مصر ” اجتماع اللجنة الداعمة لمناقشة القضية المحلية ” النظافة ” بحضور عدد كبير من المواطنين والمسئولين التنفيذيين لمناقشة القضية ، وكيفية القضاء عليها فى ظل الوضع الراهن .

حيث قام عدد من رؤساء مجالس إدارة المدن بشرح طرق التخلص من القمامة والقضاء على الإزمة نهائيًا ، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا فى أداء الأجهزة التنفيذية ، مشددين على ضرورة التعاون والتكاتف بين المواطنين والأجهزة التنفيذية من أجل القضاء على الأزمة المستعصية التى تؤرقهم منذ سنوات طويلة دون حلول .

وطالب عدد من المشاركين من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلاميين بزيارة عدد صناديق القمامة ورفعها باستمرار خلال توقيتات معلنة ومعروفه مسبقًا للمواطنين حتى لا تتراكم وتحدث روائح كريهة ، وتكون سببًا فى إنتشار الأمراض والأوبئه ، كما طالبوا بإنشاء مصانع لتدوير القمامة للاستفادة من هذا الكم الهائل من القمامة والتى تعد ثروة مُهدرة .

كما طالب الإعلاميين المشاركين بضرورة استغلال خطباء المساجد فى التوعية بين المواطنين من أجل النجاح فى القضاء على المشكلة ، لأن سلوك المواطن له عامل كبير فى الحد من الأزمة ، كما طالبوا بتوقيع بروتكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية لنظافة المدارس والمناطق المحيطة بها من أجل تعليم الأطفال الصغار بالمدارس كيفية الحفاظ على نظافة المدرسة والبيئة المحيطة والتخلص من القمامة ، وكذلك تدريس العادات والتقاليد الصحية السليمة التى تمنعهم من إلقاء المخالفات فى الطرق موضحين مقولة ” من شب على شئ فشاب علية ” ، و ” التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر ” .

وفى النهاية قامت أنجى شوقى مدير مشروع ” انتخب مصر ” بجمعية الشباب للسكان والتنمية ، بعرض أنشطة الجمعية خلال الفترة السابقة ومنها : الحملة الاستكشافية لرصد المناطق العشوائية وأماكن تجمعات القمامة، موضحة إن فريق البحث من المتطوعين والقادة رصد عدد 44 منطقة بمراكز : ” الزقازيق ، بلبيس ، ديرب نجم ”

وقالت أنجى أنه جارى عرض هذه المناطق على المسئولين بمجالس المدن لوضع خطة للقضاء عليها تباعًا ، وسوف تقوم الجمعية بتنظيم مسابقة بين رؤساء المراكز الثلاث لإختيار أفضل مركز وأفضل رئيس مركز فى ضوء عدد من المعايير والشروط .