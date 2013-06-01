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Jennifer Lopez بالأبيض من ريم عكرا

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Jennifer Lopez بالأبيض من ريم عكرا Jennifer Lopez بالأبيض من ريم عكرا

ظهرت النجمة الاستعراضية الشهيرة Jennifer Lopez في لندن بفستان جميل بتصميم معطف أبيض حمل توقيع المصممة اللبنانيّة الأصل ريم عكرا. نسّقت
J LO فستانها بنفس الطريقة التي ظهر بها على منصة العرض مع حزام وحذاء بلون ذهبي أنيق فبدت متألقة كعادتها .
يذكر أنّ النجمة من عشاق المصممين ذوي الأصل اللبناني فهي من أكثر النجمات إخلاصًا للمصمم اللبناني زهير مراد إذ ظهرت بتصاميمه في مناسبات مختلفة.
ما رأيكِ بإطلالة النجمة J Lo بالأبيض؟

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سيدتي