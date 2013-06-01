ظهرت النجمة الاستعراضية الشهيرة Jennifer Lopez في لندن بفستان جميل بتصميم معطف أبيض حمل توقيع المصممة اللبنانيّة الأصل ريم عكرا. نسّقت
J LO فستانها بنفس الطريقة التي ظهر بها على منصة العرض مع حزام وحذاء بلون ذهبي أنيق فبدت متألقة كعادتها .
يذكر أنّ النجمة من عشاق المصممين ذوي الأصل اللبناني فهي من أكثر النجمات إخلاصًا للمصمم اللبناني زهير مراد إذ ظهرت بتصاميمه في مناسبات مختلفة.
ما رأيكِ بإطلالة النجمة J Lo بالأبيض؟
Jennifer Lopez بالأبيض من ريم عكرا
ظهرت النجمة الاستعراضية الشهيرة Jennifer Lopez في لندن بفستان جميل بتصميم معطف أبيض حمل توقيع المصممة اللبنانيّة الأصل ريم عكرا. نسّقت