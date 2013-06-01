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هل سيكون السجن مصير المصممين Dolce & Gabbana؟

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هل سيكون السجن مصير المصممين Dolce & Gabbana؟ هل سيكون السجن مصير المصممين Dolce & Gabbana؟

لا يزال مصير المصممين Domenico Dolce و Stefano Gabbanaمؤسسي دار الأزياء الإيطاليّة المعروفة Dolce & Gabbana غير معروف في قضية التهرب من الضرائب في ميلان. ولكن إن أخذت المحاكمة مجراها فسيكون السجن مصير المصممين.
اتهم المصممون مع محاسبيهم بالتهرب من الضرائب و تتعلّق هذه الإتهامات على وجه الخصوص بعمليّة بيع شركة Dolce & Gabbana و D&G لشركة مقرها في لوكسمبورغ، إذ تعتقد الشرطة الإيطاليّة أنهم قاموا بهذه العمليّة للتهرب من الضرائب المرتفعة في إيطاليا.
وفقًا لما نشرته مجلّة WWD طالب المدعي العام في هذه القضية بسجن المصممين Domenico Dolce و Stefano Gabbana لمدة سنتين ونصف. وثلاث سنوات لـ Luciano Patelli محاسب المصممين.
بقي أن نتساءل, هل سيقوم المصممين Domenico Dolce و Stefano Gabbana بتصميم مجموعة دار Dolce & Gabbana لخريف 2014 من السجن؟

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