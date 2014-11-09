بالفيديو.. وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مواقع حفر قناة السويس الجديدة

تفقد محمود ابو النصر وزير التعليم مواقع حفر قناة السويس، يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية عقب زيارة مدينة القنطرة شرق، ومدرسة الزراعة الثانوية.

استمع المحافظ لشرح من العميد حسن العفيفى نائب اللواء كامل الوزير المشر ف على المشروع حول معدلات العمل بالمشروع، وأعلن العفيفى الانتهاء من حفر مائة مليون متر مكعب من الرمال فى طول القناة بما يجاوز نصف المستهدف حفره البالغ 180 مليون متر مكب حفر على الجاف.

وأعلن العفيفى للوزير بدء الحفر فى المياه التى ظهرت بالمواقع والوصول إلى منسوب يفوق 17 مترا وهو منسوب قناة السويس الحالية تمهيداً للتكريك، وقال ان عشرين كراكة ستساهم فى تكريك القناة الجديدة وأنه تم الانتهاء من توصيل أربعة قنوات اتصال بين القناة الحالية والقناة الجديدة لدخول الكراكات.

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