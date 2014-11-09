أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مواقع حفر قناة السويس الجديدة

Google+ Print
بالفيديو.. وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مواقع حفر قناة السويس الجديدة بالفيديو.. وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مواقع حفر قناة السويس الجديدة

جانب من الزيارة

تفقد محمود ابو النصر وزير التعليم مواقع حفر قناة السويس، يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية عقب زيارة مدينة القنطرة شرق، ومدرسة الزراعة الثانوية.

استمع المحافظ لشرح من العميد حسن العفيفى نائب اللواء كامل الوزير المشر ف على المشروع حول معدلات العمل بالمشروع، وأعلن العفيفى الانتهاء من حفر مائة مليون متر مكعب من الرمال فى طول القناة بما يجاوز نصف المستهدف حفره البالغ 180 مليون متر مكب حفر على الجاف.

وأعلن العفيفى للوزير بدء الحفر فى المياه التى ظهرت بالمواقع والوصول إلى منسوب يفوق 17 مترا وهو منسوب قناة السويس الحالية تمهيداً للتكريك، وقال ان عشرين كراكة ستساهم فى تكريك القناة الجديدة وأنه تم الانتهاء من توصيل أربعة قنوات اتصال بين القناة الحالية والقناة الجديدة لدخول الكراكات.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا