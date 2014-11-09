بالصور.. السفير البريطاني يحتفل بذكرى مرور 100 عام على بداية الحرب العالمية الأولى



> قام السفير البريطاني جون كاسن بإحياء ذكرى مرور 100 عام على بداية الحرب العالميّة الأولى في احتفال تذكاري في مدافن لجنة مقابر الكومنولث لضحايا الحرب في مصر الجديدة تكريمًا لرجال ونساء الخدمة العسكريّة الذين فقدوا حياتهم في الحرب.

وقد قاد الاحتفال المحترم كريس تشورلتون من كنيسة جميع القدّيسين في القاهرة، كما تخلّل الاحتفال قراءة قام بها السفير كاسن ونصًا تذكاريًّا قرَأه مُلحق الدفاع كابتن سايمون براند من البحريّة الملكيّة. كما تضمَّنت مراسم الاحتفال تراتيلاً أنشدتها جمعية كورال القاهرة وقصيدة شعر قرأها أحد طلبة المدرسة البريطانيّة الدوليّة بالقاهرة الجديدة.

وتخليدًا للذكرى قام كل من السفير كاسن وكابتن براند بوضع أكاليل زهور الخشخاش وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلين عن القوات المسلَّحة المصريّة وعن بعثات دبلوماسية أخرى في القاهرة.

وفي كلمته تعقيبًا على الاحتفال، قال السفير كاسن:

“إذ نحيي ذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى يشرفني أن أقف وأتذكّر جميع رجال ونساء الواجب الشجعان الذين لقوا حتفهم في الحروب في أنحاء العالم. ومن الهام ألا ننسى أبدًا هؤلاء الذين وهبوا حياتهم حتى يتمكن الآخرون من العيش في سلام. وأعتقد أننا لابد أن نعاهد أنفسنا من جديد على السلام والحرية التي ماتوا من أجلها.”

من جهة أخرى، وفي إطار الجهود المبذولة لبناء التفاهم الثقافي بين المملكة المتّحدة ومصر، فقد قامت السفارة البريطانيّة بنشر مجموعة قصيرة من من النشرات الإعلامية بشأن “الأحد التذكاري” وذلك للمساعدة في تقديم شرح للمصريّين بشأن سبب الأهميّة التي يحظى بها “الأحد التذكاري” في التقويم البريطاني. وتتضمّن هذه النشرات معلومات حول كيفيّة إحياء ذلك اليوم في لندن وفي أنحاء العالم وتوضِّح سبب قيام الشعب البريطاني بارتداء زهور الخشخاش في يوم إحياء الذكرى. ولمعرفة المزيد يُرجى البحث عن UKinEgypt على موقع الفيسبوك أو متابعة صفحة @UKinEgypt على موقع تويتر. ولمتابعة السفير كاسن يرجى البحث عن @FCOJohnCasson .