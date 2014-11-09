عادل لبيب: الانتهاء من تطوير 139 قرية بمشاركة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كمرحلة أولى

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الحكومة بدأت مشروعاً شاملاً لتطوير القرى المصرية تطويراً شاملاً، وأشار إلى أن البداية بتطوير 139 قرية فى 26 محافظة بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أن يتم الانتهاء من تطوير هذه القرى خلال شهور قليلة يعقبها مباشرة البدء فى تطوير 650 قرية دفعة واحدة.

وتوقع الوزير أن تشهد مصر طفرة تنموية كبيرة خلال العامين القادمين، وقال إن الصعيد يلقى اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بدأ منذ عام 1990 ومستمر مع تعاقب الحكومات المختلفة. وقال الوزير فى بداية زيارته بمحافظة بنى سويف فى حضور محافظها المستشار مجدى البتيتى، إن الصعيد محظوظ باهتمام الدولة المتزايد وإن مستوى العديد من القرى فى الصعيد يفوق مثليها فى محافظات أخرى إلى أن الحكومة تتعامل مع كل شبر فى مصر بنفس الاهتمام دون أدنى تفرقة.