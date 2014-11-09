توزيع الأسمدة علي المزارعين بقرى سوهاج للعام الثاني علي التوالي‎

أعلن اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ان الجمعيات التعاونية الزراعية ستقوم بتوزيع الاسمدة على المزارعين بقري المحافظة للعام الثانى على التوالى وذلك بعد دراسة الحلول المقترحة بين بنك التنمية والائتمان الزراعى ومديرية الزراعة وادارة التعاون الزراعى المسئولة عن الجمعيات التعاونية الزراعية وتم التنسيق مع الدكتور/ على اسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للاسمدة بالوزارة .

> وتمت الموافقة على ان تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية باستلام حصة سوهاج من مصانع الاسمدة على ان يتم وضع الضوابط من مدير مديرية الزراعة لتوزيعها على 284 مندوبية تابعة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى قري ونجوع المحافظة.