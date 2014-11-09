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«التعليم» تفشل في تنظيم اختبارات الـ30 ألف معلم

  • مصر
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سادت حالة من الارتباك مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها، الأحد، في أول أيام امتحانات المتقدمين لمسابقة الـ٣٠ ألف معلم، حيث فشلت في تنظيم الامتحانات.

ورصدت «المصري اليوم» في جولة بمديريه التعليم بالجيزة، الأحد، عدم معرفة المسؤولين قاعات الامتحان، وسط توافد عدد من المتقدمين للمسابقة للسؤال عن أماكن الاختبارات، مما سبب حالة من الارتباك .

وقال أحد المسؤولين إن الوزارة لم تبلغهم بموعد الامتحان أو الأعداد التي سيتم اختبارها باليوم الأول للمرحلة الأولى، فيما أكد مصطفى محمد على، مدير الإدارة التعليمية بالهرم، أن الوزارة لم تبلغه بأي أعداد أو تفاصيل عن المسابقة، إلا أن مركز التطوير مستعد لإجراء الامتحانات، بالإضافة إلى 10 مدارس أخرى بمنطقة الهرم .

من جانبها، أوضحت زينب محمد، مديرة إدارة التطوير التكنولوجي ومسؤول الاختبارات بالجيزة، أنها لا تعلم أي شئ عن موعد الاختبار، وأن الوزارة لم تبلغها بتفاصيل الامتحانات.

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