اتفاق مع السعودية لإنقاذ مصر من الظلام بخط الربط الكهربائى

كابل بحرى بطول 20 كيلومتراً بين البلدين بتكلفة 2.2 مليار دولار يستغرق تنفيذه 3 سنوات

كتب : أمنية نجيب: منذ 5 دقائق

توقع مصر والسعودية اليوم، اتفاقا للربط الكهربائى بين البلدين، وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن السعودية تسعى لمساعدة مصر فى أزمتها الحالية، من خلال خطة للربط الكهربائى بين البلدين، ستنفذ كجزء من الجهود المبذولة لمحاولة زيادة الطاقة الكهربية، فى ظل حالة النقص المزمن التى تعانى منها القاهرة وبعض المدن المصرية الأخرى.

وأضافت الوكالة فى تقرير، أن السعودية تسعى أن تكون المُصدِّر الرئيسى للكهرباء فى مصر، وأن مشروع الربط الكهربائى سيتكلف ما يقرب من 2.2 مليار دولار، عن طريق ربط البلدين بكابل بحرى بطول 20 كيلو مترا تحت سطح البحر، سيجعل السعودية وحلفاءها فى الخليج مصدر الكهرباء الرئيسى لمصر ودول شمال أفريقيا.

وتابعت الوكالة: «المشروع كان مطروحا منذ فترة طويلة لكنه لاقى عدة صعوبات أكثر من مرة، بسبب قيام الثورات العربية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية بناء خطوط الكهرباء 3 سنوات على الأقل».

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المناقشات حول الاتفاقية بين البلدين انتهت، وإن الاتفاق شبه مبرم.

وكان المهندس أحمد مصطفى إمام، وزير الكهرباء والطاقة، قد توجه إلى السعودية على رأس وفد وزارى، لإبرام الاتفاق بحضور المهندس عبدالله عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودى.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائى تقوم فكرته على اختلاف التوقيت بين البلدين، حيث تختلف ساعات الذروة فى السعودية عن مصر.