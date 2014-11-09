نادي القضاة يقرر مقاضاة هشام جنينة

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدعوى «تطاوله على القضاة وأعضاء النيابة».

وجاء قرار المجلس بعد اجتماع عقده مساء السبت، استمر 5 ساعات بحضور 16 من رؤساء وممثلي أندية قضاة الأقاليم بمقر النادي، حيث ناقش ما اعتبره «تطاولات من جنينة على القضاة» وعلق فيها على الحكم الصادر ضده.

بينما لم يحضر الاجتماع ممثلو أندية قضاة بني سويف والمنصورة وقنا وسوهاج وأسوان لبعد المسافة.

وقال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن المجتمعين انتهوا إلى رفض تصريحات لجنينة، وفوضوا مجلس إدارة نادي القضاة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف فتحي، لـ«المصرى اليوم»: «ما لم نقبله فيما سبق لن نقبله اليوم، نرفض أي اعتداء أو تجاوز في حق السلطة القضائية وأعضائها من أي شخص كان».

وذكر أن جنينة نسب معلومات مغلوطة للحكم بتغريمه في واقعة سب مجلس إدارة نادي القضاة، وتجاوز في حق الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم وقاضي التحقيق الذي تولى التحقيقات في القضية، إضافة إلى انتقاده النيابة العامة وتصرفاتها في بعض القضايا، واتهامه لها بالتستر على قضايا.