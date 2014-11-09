البدون في الكويت يمكن أن يحصلوا على جنسية «جزر القمر»

قالت الحكومة الكويتية إن عشرات الآلاف من عديمي الجنسية أو البدون يمكن أن يحصلوا على جنسية جزر القمر من أجل وضع حد لمشكلتهم المستمرة منذ عقود.

وقال مساعد وكيل وزارة الداخلية، مازن الجراح لجريدة «الجريدة» الصادرة، الأحد، إن البدون سيحصلون على استمارات لطلب «المواطنة الاقتصادية» لجزر القمر.

والذين سيوافقون على هذا الإجراء سيمنحون إقامة مجانية في الكويت، إضافة إلى سلسلة من المحفزات مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية والحق بالوظيفة، حسب الجراح.

وستبدأ عملية تقديم طلبات الجنسية ما إن تفتح سفارة جزر القمر في الكويت خلال الأشهر المقبلة.