عماد وحيد يترأس وفد الأهلي إلى الكويت لافتتاح أكاديمية الفريق

يطير إلى الكويت يوم الاثنين وفد النادي الأهلي برئاسة عماد وحيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق إلى جانب وائل جمعة مدير الكرة وذلك لافتتاح فرع أكاديمية الأهلي لكرة القدم بالكويت.

وسيكون بصحبه عماد وحيد ووائل جمعة كلا من وشوقي عبد الشافي مدير عام الأكاديمية وأحمد الشناوي مستشار التسويق ومازن مرزوق.

ويعقد الوفد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء بحضور الجانب الكويتي، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بفرع الأكاديمية والعائد المالي الذي سيتحصل عليه الأهلي والذي يصل إلى 3.5 مليون جنيه بخلاف 25% من قيمة كل مشترك بعد تخطى عدد المشتركين 400 ناشئا.

إلى جانب مزايا فنية تتمثل في أحقية النادي في الحصول على المواهب المتميزة.

وقال عماد وحيد إن افتتاح فرع الأكاديمية بالكويت يأتي خطوة أولى في طريق تسويق الأكاديمية خارج مصر وهناك دراسة وعروض لإنشاء فروع في دول عربية أخرى وجارى دراسة هذه العروض لتدخل دائرة التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها لجنة التسويق تهدف لتوسيع قاعدة الأكاديمية ليس فقط لتحقيق الجانب المالي ولكن أيضا هناك جانب فني لا يجب إغفاله. حيث تظل الأولوية للأهلي لجلب المواهب وضمها إلى قطاع الناشئين.

وأكد وحيد على التعاون الكامل مع الجانب الكويتي وتوفير كافة سبل النجاح لأكاديمية الأهلي لاسيما في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها نادى القرن في أنحاء الوطن العربي.

وقال إن هناك مشروعات تسويقية عديدة سوف تخرج إلى النور قريبا عندما يتم أستيفاء كافة الدراسات في ضوء خطة مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر لخلق موارد مالية عديدة للنادي.

وأكد رئيس لجنة التسويق على أنه كانت هناك زيارة سابقة لوفد من الأهلي للكويت وتمت معاينة مقر الأكاديمية والملاعب في ضوء الشروط العامة التي وضعها قطاع الكرة لإنشاء أي فرع جديد للأكاديمية وهو ما تحقق على أرض الواقع.