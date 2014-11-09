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الجبهة السلفية: انتظروا «قندهار 2» في 28 نوفمبر

  • مصر
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توعد خالد سعيد، منسق الجبهة السلفية، بثورة إسلامية كبرى يوم الجمعة، 28 نوفمبر المقبل، قائلًا: «سيشهد هذا اليوم قندهار 2، في جميع محافظات الجمهورية».

وأضاف «سعيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الشباب السلفي سيخرج بكل قوته رفضًا لتحذيرات الدعوة السلفية، وحزبها النور، بعدما كشفت عن وجهها الحقيقي بعد انقلاب 3 يوليو، حسب قوله، مؤكدًا أن الإسلاميين سيتحركون في جميع الميادين ولدينا خطة لمواجهة الأمن.

ودعت الجبهة السلفية لمظاهرات يوم 28 نوفمبر المقبل، تحت مسمى «انتفاضة الشباب المسلم»، لإعلان ما سمته الثورة الإسلامية وإسقاط حكم العسكر.

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