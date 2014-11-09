مذابح غامضة في الكونجو الديمقراطية تثير غضبا من الأمم المتحدة والجيش

تعيش ريبيكا ماسيكا على بعد كيلومتر واحد من قاعدتين للجيش ومعسكر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لكن مهاجمين تسللوا إلى

بلدتها تحت جنح الظلام الشهر الماضي وقتلوا أكثر من 20 شخصا قبل أن ينسحبوا إلى التلال في شرق الكونجو.

ومنذ الشهر الماضي ذبح 120 شخصا في موجة من المذابح الليلة الغامضة قرب بلدة ارينجيتي التي تعيش فيها ماسيكا مما ينشر الذعر ويزعزع الثقة في إحراز قوات الكونجو وقوة الأمم المتحدة تقدما على صعيد استقرار المنطقة. وقضت بعثة الأمم المتحدة وقوامها 23 ألف فرد سنوات وأنفقت مليارات الدولارات لمحاولة تحقيق السلام في شرق هذه الدولة الشاسعة التي تقع في وسط أفريقيا حيث قتل اكثر من 5 ملايين شخص منذ الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1998 إلى عام 2003.