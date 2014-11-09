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أمريكيان أفرجت عنهما كوريا الشمالية يصلان لواشنطن

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حطت طائرة تقل أمريكيين أطلقت كوريا الشمالية سراحهما على الأراضي الأمريكية، الأحد، بعد مشاركة مدير المخابرات الامريكية فجأة في جهود اخلاء سبيلهما.

وكان مكتب جيمس كلابر مدير المخابرات القومية قد ذكر إنه يرافق الامريكيين كينيث باي وماثيو تود ميلر في طريق

عودتهما للوطن بعد ان ظلا محتجزين عدة أشهر بالسجن في كوريا الشمالية.

ونزل باي وتود ميلر من الطائرة في قاعدة ماكورد قرب تاكوما في واشنطن حيث احتضنا أفراد أسرتيهما الذين كانوا ينتظرون على مدرج الهبوط.

وكان باي وهو مسؤول تبشيري من ولاية واشنطن قد اعتقل في كوريا الشمالية في نوفمبر عام 2012 وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لارتكابه جرائم في حق الدولة.

أما ميلر الذي افادت انباء بانه حوكم بشأن جرائم تتعلق بالجاسوسية فهو محتجز منذ أبريل من العام الجاري وكان يقضي

حكما بالسجن 6 سنوات مع الأشغال الشاقة.

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