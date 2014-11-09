الرئيس الصيني: اقتصادنا مستقر والأخطار التي يواجهها ليست مخيفة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن الأخطار التي يواجهها الاقتصاد الصيني ليست مخيفة وأن الحكومة واثقة من قدرتها على تجاوزها.

وأضاف في كلمة أمام كبار المسؤولين التنفيذيين في قمة الرؤساء التنفيذيين للشركات في إطار أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، إنه حتى إذا بلغ نمو اقتصاد الصين 7%، فهذا يعني أن تصنيفه سيبقى كواحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.

وواجه الاقتصاد الصيني عاما صعبا، فقد تراجع نموه إلى مستوى غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008-2009، نتيجة لانكماش قطاع الإسكان وتراجع الطلب المحلي وعدم استقرار الصادرات.

وقال الرئيس الصيني إنه من المتوقع أن تصل استثمارات الصين الخارجية المباشرة إلى مستوى 1.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

وتأتي تصريحات الرئيس الصيني بعدما أظهرت بيانات تراجع النمو السنوي للصادرات والواردات الصينية خلال الشهر الماضي.