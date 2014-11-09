بالصور.. تظاهر طلاب الإخوان بجامعة أسيوط احتجاجا على التشديد الأمني على البوابات

نظم عدد من طلاب جامعة أسيوط، من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، تظاهرة داخل الحرم الجامعي إحتجاجا على الإجراءات التأمين المشددة التي تقوم بها أفراد الحراسة التابعين لشركة فالكون على البوابات.

خرجت التظاهرة من أمام مبني كلية الطب بجامعة أسيوط لتجوب شوارع الجامعة، حاملين شارات رابعة ومرددين الهتافات المنددة بأعمال التأمين التي تقوم بها شركة فالكون منها”مش من حقه يمنعك علشان مش معاك كارنيه”، ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم أثناء الأحدث.

قامت مديرية أمن أسيوط بوضع تمركزات أمنية في محيط الجامعة بشارع المكتبات والترعة الإبراهيمية تحسباً لخروج المتظاهرين خارج أسوار الجامعة.