أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. تظاهر طلاب الإخوان بجامعة أسيوط احتجاجا على التشديد الأمني على البوابات

Google+ Print
بالصور.. تظاهر طلاب الإخوان بجامعة أسيوط احتجاجا على التشديد الأمني على البوابات بالصور.. تظاهر طلاب الإخوان بجامعة أسيوط احتجاجا على التشديد الأمني على البوابات

تظاهرات الطلاب

نظم عدد من طلاب جامعة أسيوط، من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم، تظاهرة داخل الحرم الجامعي إحتجاجا على الإجراءات التأمين المشددة التي تقوم بها أفراد الحراسة التابعين لشركة فالكون على البوابات.

خرجت التظاهرة من أمام مبني كلية الطب بجامعة أسيوط لتجوب شوارع الجامعة، حاملين شارات رابعة ومرددين الهتافات المنددة بأعمال التأمين التي تقوم بها شركة فالكون منها”مش من حقه يمنعك علشان مش معاك كارنيه”، ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم أثناء الأحدث.

قامت مديرية أمن أسيوط بوضع تمركزات أمنية في محيط الجامعة بشارع المكتبات والترعة الإبراهيمية تحسباً لخروج المتظاهرين خارج أسوار الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا