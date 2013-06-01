«الطيب» يطالب «الخارجية» بالتصدى لبيع مخطوطات نادرة للقرآن فى مزاد فرنسى

كتب : أكرم سامى: منذ 3 دقائق

قالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية تسلمت خطاباً من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، لوقف مزاد علنى ينظم فى منطقة فونتينبلو الفرنسية يوم 9 يونيو الحالى، تُباع فيه مخطوطات نادرة من القرآن الكريم، سُلبت من الأزهر أيام الحملة الفرنسية، وإن الخارجية ستوجه خطاباً للسفارة المصرية فى فرنسا لوقف بيع المخطوطات.

من جهته، قال محمد سيد، أحد أبناء الجالية المصرية فى باريس، لـ«الوطن»: إن الجالية ستحاول التصدى لهذا المزاد وتدعم السفارة المصرية فى وقف بيع المخطوطات النادرة من القرآن الكريم التى لا تقدر بثمن، وأضاف أن أبناء الجالية اقترحوا شراء هذه المخطوطات بالتنسيق مع السفارة المصرية، إذا لم تستطع وقف بيعها فى المزاد العلنى.

يذكر أن المخطوطات سُلبت أيام الحملة الفرنسية، حيث انتشلها الشاب جان جوزيف مارسيل عام 1798 من النيران التى اندلعت فى مكتبة الأزهر عند قصف المسجد إبان حملة بونابرت على مصر، وتقدر قيمة هذه المخطوطات المؤلفة من 47 صفحة بالعربية بين 10 آلاف و15 ألف يورو، وفق دار أوزونا القائمة على المزاد.