117مدرسة بأسيوط تفوز بمليون و24 ألف جنيه لمشاركتهم في مشروع “سماف” الألمانى‎

أعلن الدكتور سيد عبد النعيم رئيس وحدة اللامركزية ومسئول مشروع سيماف بأسيوط عن فوز 117 مدرسة من مدارس محافظة أسيوط فى مشروع صندوق مكافأة الصيانة البسيطة “سماف” بمكافأة نقديه قيمتها “مليون و24 ألف جنيه “وذلك على خلفية مشاركتهم بفاعلية فى تنفيذ أنشطة الصندوق فى العام الدراسى 2013,2014.

وأوضح عبد النعيم أن المشروع عبارة عن منحة ألمانية، بدأت منذ العام الدراسى السابق ومستمر لثلاث سنوات قادمة.

وأكد فتحى داوود بيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن فوز هذه المدارس علامة مضيئة فى تاريخ المديرية، وجاء نتاج للجهد والتعاون المثمر بين جميع العاملين بها لتنفيذ أنشطة الصندوق، ودعم وتشجيع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، مشيراً إلى أن المديرية ستقيم حفلا يتم من خلاله تكريم المدارس الفائزة وتوزيع الشيكات الخاصة بكل مدرسة على حده.