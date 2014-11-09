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السيسي يصدر قرارًا بتعيين 7 عمداء كليات جدد

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السيسي يصدر قرارًا بتعيين 7 عمداء كليات جدد السيسي يصدر قرارًا بتعيين 7 عمداء كليات جدد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية وذلك بناء على ما عرضه وزير التعليم العالي.

وصرح الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي اليوم الأحد بأنه تضمن تعيين الدكتورة سلوى سمير أحمد كامل عميدا لكلية التمريض جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد عميدا لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات، والدكتور هشام إبراهيم إبراهيم القصاص عميدا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

كما تقرر تعيين الدكتور علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع عميداً لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات، والدكتور سعيد محمد السيد خليل غباشي عميدا لكلية التربية جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة إيمان علي ثروت إسماعيل ثروت عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات، الدكتور عادل السيد محمد السيد أبو زيد- عميداً لكلية الزراعة جامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات.

أ ش أ

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