النيابة تستمع لأقوال 3 عمال نظافة من المصابين فى حادث انفجار مترو غمرة

استمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إلى أقوال 3 من عمال النظافة ضحايا حادث انفجار عبوة ناسفة بمحيط محطة مترو غمرة، حيث أدلى المصابون فى الحادث بأقوالهم أمام المستشار يحيى وهدان وأحمد شعراوى، بعدما تعافوا وخرجوا من المستشفيات جراء إصابتهم.

قال الضحايا أشرف بدر ومحمود صلاح و صلاح محمد المصاب فى عينه من عمال النظافة المصابين جراء الانفجار انهم كانوا يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي فجر يوم السبت الماضي، ابتداء من منطقة السكاكيني مرورا بمحيط محطة غمرة ، الا انهم اصابهم الارهاق والتعب بشك كبير فى ذلك اليوم.

> وأضافوا فى التحقيقات أنهم عندما أرادوا الجلوس للاستراحة بشكل مؤقت من عناء العمل واستكمال العمل بوقت اخر ، فأثار انتباهم حقيبة من البلاستيك كبيرة، وعندما قاموا بفتحها انفجرت بوجههم الثلاثة مما أدى الى اصابتهم بجروح طفيفة الا ان زمليهم الثالث أصيب فى عينه.

> أكدت التحقيقات أن العامل الثالث صلاح محمد المصاب الثالث اصيب بشبه عمى مؤقت بعينه اليسرى، حيث أكد فى أقواله أنه لا يرى بعينه المصاب منذ وقت الحادث وأنه شعر بالعمى لبعض الوقت فور وقوع الحادث ، ويعانى معاناة كاملة بسبب اصابته الشديدة

أمرت النيابة بعرض الضحية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان مدى اصابته، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث لتحديد هوية المتهمين ، كما استعجلت المعمل الجنائى لعمل التقرير بشأن فحص المواد المستخدمة فى الانفجار.