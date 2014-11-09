طبيب الأهلي يوضح جديد حالة عمرو جمال

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن مهاجم الفريق عمرو جمال حالته جيدة بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتعرض المهاجم الواعد صاحب الـ23 عاما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وفضل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي خضوع اللاعب للجراحة تحت إشراف طبيب برشلونة، على السفر إلى ألمانيا.

وأوضح طبيب الأهلي للصحفيين عقب نهاية مران الفريق يوم الأحد، استمرار عمرو جمال في إسبانيا لمدة شهر، قبل أن يعود بعدها إلى القاهرة ليبدأ مراحل التأهيل.

وسيبدأ عمرو جمال تمارين تحريك الركبة، عقب فك الجبس بعد أسبوع من الآن.