بيطرى المنوفية: حملة للتحصين ضد “الجدرى البقرى” و”السل”

أعلن الدكتور مجدى ابو الليل مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية عن قيام إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بحملات موسعة على عدد من مراكز المحافظة ، لتحصين الحيوانات ضد مرض الجدري البقري بكافة مراكز وقرى المحافظة ، وتبدأ، اليوم الأحد، بمركز منوف.

وأضاف مدير المديرية أن ما تقوم به المديرية من حملات تحصينية، حفاظاً على الثروة الحيوانية ومكافة الأمراض، خاصة مع دخول فصل الشتاء من خلال برامج شهرية بصورة دورية للكشف المبكر عن مرضى الدرن “السل” والبروسيلا، لخطورتهم على صحة الإنسان لكونهم من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما تقوم المديرية بتحديد الأماكن بالمراكز المختلفة على أن يتم مسحها خلال شهر نوفمبر.