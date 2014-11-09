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بالصور..محافظ الشرقية يتعهد بتسليم الوحدات السكنية لحاجزي “2008″ خلال 9 شهور

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اجتماع محافظ الشرقية بحاجزين الوحدات السكنية

اجتماع محافظ الشرقية بحاجزين الوحدات السكنية

أعلن الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية أنه قرر الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية للحاجزين عام 2008 وعددهم 2600 شقة خلال 9 شهور بالزقازيق، حيث سيتم البدء في تنفيذ العمارات السكنية بضواحي المدينة بمناطق قرى العصلوجي والشوبك وشيبة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالحاجزين وذويهم بديوان عام المحافظة بحضور نائب المحافظ ورئاسة المدينة وحي أول وثان الزقازيق.

وكلف المحافظ رئيس المدينة إعداد حصر شامل لكافة الأراضي المتاحة بالمدينة وخارجها لتخصيصها في إنشاء شقق سكنية لمحدودي الدخل والشباب، مؤكدَا على القيادة السياسية والحكومة تبذل أقصى جهد لتوفير المليون وحدة سكنية للشباب وتوفير المسكن لهم الذي كلفه الدستور والقانون.

خاطب الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية الحاجزين بقوله : أنه من يرغب استرداد مقدم الحجز يمكن الحصول عليه فورًا من المحافظة حيث أن المبالغ موجودة وويتم صرفها بالإشتراطات القانونية.

وفي الإطار ذاته أوضح محافظ الشرقية أنه تم البدء في تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة ههيا والحسينية وتم ترسية الأعمال على المقاولين للبدء في تنفيذ الشقق تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين بكل شفافية ونزاهة وبنظام القرعة العلينة .

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