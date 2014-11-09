بالصور… تصاميم مذهلة لأروع محطات المترو بالعالم

من الصعب أن يجيء على بالنا في أول الأمر عند ذكر محطات مترو الأنفاق فن المعمار, حيث روعة التفاصيل ودقة البناء وجمال المناظر كمتحف عريق أو دار أوبرا ملكية. فغالبا ما ارتبطت تلك الانفاق تحت الأرض بالفئران والنفايات والضوضاء, ولكن من بين هذه القاعدة برزت عدة نماذج لا تصدق عند رؤيتها أنها محطة مترو لنقل الركاب في إحدي بلدان العالم من حولك.

ومع مواجهة تحديات فريدة من نوعها لخلق مساحات مريحة تحت الأرض, تعد محطات المترو تلك أكثر إثارة للإعجاب. فعند بناء محطة على شاكلة تلك المحطات يجب على المهندسين المعماريين تتبع معايير سلامة الهيكلة للجدران، وتدوير الهواء، والتخلص من الرطوبة الزائدة، إلى جانب صعوبة الصيانة. ها هي صور مختارة لأروع محطات المترو بالعالم ..