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الداخلية: ضبط 3 من الهاربين من حجز قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ

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الداخلية: ضبط 3 من الهاربين من حجز قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ الداخلية: ضبط 3 من الهاربين من حجز قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ

وزارة الداخلية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه صباح اليوم الأحد، قام عدد من المحتجزين بحجز قسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بإشعال النيران بالبطاطين ، وتدافعوا إلى باب الحجز فى محاولة للهروب .

وعلى الفور قامت القوات بالتصدى لتلك المحاولة وإحباطها ، ونتج عن التدافع إصابة أحد أفراد قوة التأمين بكسر بالعضد الأيسر وتمكن أربعة محتجزين من الهرب .

وقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بتعقبهم ، وتمكنت من ضبط ثلاثة منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، وأنه جارى مواصلة الجهود لضبط المتهم الهارب.

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