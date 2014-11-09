طلاب الأورمان ينظمون مسيرة ووقفة احتجاجية ويطالبون بمحاسبة المسؤولين

نظم العشرات من طلاب مدرسة الأورمان الفندقية بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، مسيرة من منطقة الكيلو 21 إلى مقر المدرسة بمنطقة أبو يوسف غرب المدينة، للمطالبة بالقصاص لزملائهم الذين لقوا مصرعهم في حادث البحيرة، الأربعاء الماضي.

رفع الطلاب لافتات دون عليها “البقاء لله”، و”حدادًا على شهداء الأورمان”، و”حور الجنة يودعون مدرسة الأورمان”، مرددين هتافات من بينها “لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله”، و”مش هنمشي .. جبريل يمشي”، و”يا نجيب حقهم.. يا نموت زيهم”، واختتم الطلاب مسيرتهم بوقفة احتجاجية أمام المدرسة، وذلك عقب الحصول على تصريح من مديرية أمن الإسكندرية منعًا للمساءلة القانونية لاختراق قانون تنظيم التظاهر.

وطالب المتظاهرين بإقالة إدارة المدرسة وان لا تتكرر مأساة زملائهم، والقصاص للطلاب الذين لقوا مصرعهم ومحاسبة المسئول عن الحادث.