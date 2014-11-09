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ضبط قيادى بداعش أثناء تواجده فى السويس قبل سفره إلى تركيا

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ضبط قيادى بداعش أثناء تواجده فى السويس قبل سفره إلى تركيا ضبط قيادى بداعش أثناء تواجده فى السويس قبل سفره إلى تركيا

أرشيفية

تمكن ضباط الأمن الوطنى فى السويس من القبض على قيادى بتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش” خلال تواجده فى السويس قبل سفره إلى تركيا ومنها إلى سوريا.

وقد توصلت تحريات الأمن الوطنى والمعلومات الأمنية إلى تواجد المتهم ويدعى ” حسين حسن صادق ” 28 سنه، فى السويس مقر إقامته، وكنيته فى التنظيم ” أبو يوسف المصرى ” وقد يعتبر من زعماء الفكر الداعشى فى وقد ترددت كنيته فى الفترة الاخيرة أكثر من مرة على لسان أعضاء التنظيم الذين تم ضبطهم فى مصر خلال التحقيقات.
> وتبين أن المتهم الذى يعمل بإحدى شركات البترول فى السويس، متورط ومتهم بالتخطيط والتنفيذ لعدد من القضايا الإرهابية وأعمال العنف التى شهدتها مصر على يد تنظيم الدولة الاسلامية فى الفترة السابقة.

كما كشفت متابعة المتهم والتحريات الأمنية عن قيامه محاولة نشر الفكر الداعشى بين زملائه ومن يعرف عنهم معاداتهم للدولة ومن يعتبرون ثورة 30 يونيو “إنقلاب”.

ـ تم تحرير المحضر اللأزم وأحيل إلى نيابة السويس التى توالت التحقيقات.

وأكد مصدر أمنى رفيع المستوى، إن المتهم تم القبض عليه بمحيط منزله فى السويس، وعثر بحوزته على 500 دولار، ومنشورات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
> كما عثر على جواز سفر مصرى بأسمه، وتأشيرة سفر لتركيا، باعتبار إن حدودها تمتد ويسهل منها التسلل إلى العراق او سوريا للعودة مجددًا إلى باقى أعضاء التنظيم .

 

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