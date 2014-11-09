أنشيلوتي: بيل يمنحنا قدرا أكبر من العمق

(إفي): قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد إن فريقه يتمتع "بقدر أكبر من العمق" في وجود الويلزي جاريث بيل أساسيا.

ودافع أنشيلوتي عن قرار إشراك بيل أساسيا عقب الفوز بخماسية مقابل هدف على رايو فايكانو يوم السبت في بطولة الدوري الإسباني، بأنه في غياب إيسكو ألاركون "لا يتغير أسلوب اللعب".

وقال المدرب "نحاول اللعب دائما بنفس الطريقة. من الواضح أن بيل يمنحنا عمقا أكبر ومهارة"، مضيفا "لكن أسلوب اللعب لا يتغير. اللعب ضد رايو دائما ما يمثل مباراة خاصة، لأنك لا تستطيع حيازة الكرة بشكل كامل".

وأوضح السبب الذي دفعه إلى إبقاء إيسكو احتياطيا مع الدفع ببيل: "اتخذت هذا القرار لأن جيمس رودريجيز كان قد لعب 30 دقيقة أقل أمام ليفربول، في المباراة المقبلة قد يحدث العكس ويلعب إيسكو وليس جيمس".

وأبدى المدرب الإيطالي سعادته بـ"المباراة الجيدة" للاعبيه، وأشاد على وجه الخصوص بالألماني توني كروس: "كان أفضل اللاعبين على أرض الملعب، لقد سجل وأدهشني أنه يقدم مستوى مرتفعا للغاية".

وأضاف "الهدف الذي سجله هجمة مرتدة جيدة، لديه الحرية في مركزه، عندما يتركه لا بد أن يغطيه مودريتش. الثنائي جيد للغاية، وهما يلعبان معا بشكل جيد".

كما قدم العمل الدفاعي الذي قام به ثلاثي الهجوم كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل، على تسجيل كل منهم هدفا: "أقدر العمل الذي قام به اللاعبون، لا سيما المهاجمون لأن ذلك ما يحتاج إليه الفريق، أن يعمل الكل. أن يسجل بيل أو كريستيانو ليس بالأمر الجديد، ما أقدره هو العمل الذي يقومون به لأنه مهم جدا دفاعيا".

وأخيرا برر قرار الدفع للمرة الثانية في بطولة الدوري بالحارس الاحتياطي الكوستاريكي كيلور نافاس: "كانت وقت الدفع بكيلور لأنه يتدرب جيدا ويحتاج إلى الحافز مثل البقية. لقد لعب بطمأنينة. الآن لدينا مباريات أخرى، يمكننا الدفع به فيها".