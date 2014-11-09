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القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

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القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

المتهمين بحوزتهم المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية  من القبض على تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص تخصص فى سرقة الدراجات النارية وضبط بحوزتهم عدد من الدرجات المبلغ بسرقتها

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم منوف يفيد بضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية وهم “م . أ. ر” 20 سنه عامل ومقيم منوف و” ك . ط . ا” 22 سنه عامل ومقيم منوف ، “أ. ع. أ” 44 سنه موظف ومقيم بدائرة مركز الشهداء ،و “ك .ع. ق. هـ” 30 سنه عامل مقيم دائرة مركز الشهداء.

وتم ضبطهم بحوزتهم عدد 6 دراجات بخارية وبمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجات وتكوين التشكيل العصابى .

ـ تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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