محافظ القاهرة: تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى شكاوي المواطنين بشأن النظافة

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بدء تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن النظافة.

وقال جلال – خلال رئاسته لاجتماع المجلس التتفيذى اليوم – إنه تم الاتفاق مع المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة على تفعيل هذا الخط وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة بالقاهرة.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تم إمداد الأحياء بمعدات جديدة وتزويدها بالمكابس و2550 صندوقا للنظافة والإمداد بعمالة إضافية وسائقين جدد بجانب تفعيل وحدات الرصد بالأحياء.

وشدد جلال، على رؤساء فروع النظافة، بالاهتمام بعملهم وخاصة بتفعيل القرار الخاص بتوقيع غرامة على من يقوم بإلقاء مخالفات الهدم فى الشوارع وحصول من يضبط ذلك على مكافأة 50% من قيمة الغرامة.

وأوضح الوزير أن رؤساء الأحياء ونوابه الأربعة يجتمعون بصفة دورية كل اسبوع بِشأن موضوع النظافة لمتابعة الإجراءات التى تتم بهذا الشأن.

أ ش أ