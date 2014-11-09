أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ القاهرة: تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى شكاوي المواطنين بشأن النظافة

Google+ Print
محافظ القاهرة: تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى شكاوي المواطنين بشأن النظافة محافظ القاهرة: تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى شكاوي المواطنين بشأن النظافة

محافظ القاهرة

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بدء تفعيل الخط الساخن 152 لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن النظافة.

وقال جلال – خلال رئاسته لاجتماع المجلس التتفيذى اليوم – إنه تم الاتفاق مع المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة على تفعيل هذا الخط وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة بالقاهرة.

وأضاف أنه فى هذا الإطار تم إمداد الأحياء بمعدات جديدة وتزويدها بالمكابس و2550 صندوقا للنظافة والإمداد بعمالة إضافية وسائقين جدد بجانب تفعيل وحدات الرصد بالأحياء.

وشدد جلال، على رؤساء فروع النظافة، بالاهتمام بعملهم وخاصة بتفعيل القرار الخاص بتوقيع غرامة على من يقوم بإلقاء مخالفات الهدم فى الشوارع وحصول من يضبط ذلك على مكافأة 50% من قيمة الغرامة.

وأوضح الوزير أن رؤساء الأحياء ونوابه الأربعة يجتمعون بصفة دورية كل اسبوع بِشأن موضوع النظافة لمتابعة الإجراءات التى تتم بهذا الشأن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا