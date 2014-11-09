إزالة 1016 حالة تعد على 48 فدانا خلال شهر أكتوبر بالمنيا‎

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 1016حالة تعد على مساحة 48 فدان و4 قيراط و14 سهم بمراكز المنيا وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة , محافظ المنيا المجهودات التي بذلت من الوحدات المحلية خلال الفترة من 1 حتي 31 أكتوبر 2014، حيث تم إزالة 100 حالة بمركز مغاغة، و39 حالة بمركز بني مزار، و42حالة بمركز مطاي، و71 حالة بمركز المنيا، و269 حالة بمركز ملوي، و164 حالة بمركز ديرمواس، و31 حالة بمركز العدوه ، و40 حالة بمركز سمالوط , و34 حالة بمركز أبوقرقاص.

وجه المحافظ بضرورة استمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.