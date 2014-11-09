مكياج عصري على طريقة ريهانا

تحظى ريهانا بنسبة معجبين عالية جداً اذ تتميز بنظرتها الجذابة وحسّ الأزياء لديها بالإضافة الى جمال صوتها. هذه الشخصية التي تحولت الى موضوع للمناقشة العالمية، كشفت مؤخّراً عن بعض النصائح الجماليّة التي تتّبعها. غالباً ما تسلط الضوء على عينيها عبر وضع الأي لاينر بطرق مختلفة من الدخاني الى المجنح والعريض، لكنها تسعى دائماً الى سحب عينها وتكبيرها بالماسكارا. أما بالنسبة لأحمر الشفاه فهي تستخدم مجموعة كبيرة من الألوان تتنوع من الفاتحة القوية الى الداكنة كالزهري، البني، البنفسجي، البرتقالي والأحمر. وتجرأت على وضع أحمر الشفاه الأزرق.

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تقول Rihanna انها تستخدم مجموعة جيّدة من الألوان لإبراز جمالها وجاذبيتها. مثل كل المشاهير، تحب أن تبقي بشرتها رطبة، لذلك فهي تشرب الكثير من الماء والمشروبات الطبيعية التي لا تحتوي على السكّر بحيث تحافظ على صحتّها بالإضافة الى الإشعاع الذي يمكن الحصول عليه باستخدام المنتجات التالية:

العيون الترابية هي من صيحات الجمال لشتاء2015 كما انها تناسب البشرة السمراء وتمنح العين نظرة مشرقة ومشعة. يمكنك مشاهدة صور ريهانا في هذا المكياج و للحصول عليه تحتاجين الى مجموعة ظلال عيون " فيكتوار" Victoire من " ديور" Dior.

أما الشفاه اللافتة والقوية هي من أجمل أساليب المكياج التي تتبعها ريهانا اذ تبرز جمالها الخاص. اختاري الألوان التي تناسب بشرتك، وللمرأة السمراء إليك أحد الألوان التي تستخدمها ريهانا.أحمر الشفاه " مودي بلومس شين سوبرام ليبستيك فيرومونال" MoodyBlooms Sheen Supreme Lipstick Pheromonal من " ماك" Mac اضافة الى ملمع شفاه " مودي بلومس شين سوبرام ليبستيك بلاشينغ بيري" " MoodyBlooms Sheen e Lipstick Blushing Berry من " ماك" Mac.

واللافت في اطلالات ريهانا هي استخامها للعطور الشرقية اضافة الى عطرها الخاص الغني والعميق بدفء وجاذبية، من براعم الليمون ونباتات البخور المعروف باسم " روغ 3" Rogue 3

اتبعي خطوات ريهانا الجمالية لاطلالة لافتة!

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