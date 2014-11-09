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رونالدو 10/10 مع ريال مدريد

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رونالدو 10/10 مع ريال مدريد رونالدو 10/10 مع ريال مدريد

إفي): سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو يوم السبت أمام رايو فايكانو في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ11 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

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مباراة انتهت بفوز ريال مدريد بخماسية مقابل هدف، ليكون قد أحرز أهدافا للجولة التاسعة على التوالي بالمسابقة.

وبشكل عام، سجل رونالدو في كل المباريات التي لعبها مع ريال مدريد في الليجا هذا الموسم، فأحرز 18 هدفا في 10 مباريات حيث تغيب عن مباراة ريال سوسيداد.

وعزز رونالدو صدارته لهدافي الدوري، إذ ارتفع رصيده من الأهداف إلى 18 ، بعدما اختم خماسية الريال أمام رايو فايكانو، متفوقا بثمانية على البرازيلي نيمار لاعب برشلونة وصاحب المركز الثاني.

وبرصيد سبعة أهداف يأتي في المركز الثالث كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه خواكين لاريفي لاعب سيلتا فيجو والكولومبي كارلوس باكا لاعب سيفيليا.

وحافظ ريال مدريد على صدارته بـ27 نقطة، متقدما بنقطتين على برشلونة الوصيف والذي فاز بنتيجة 2-1 على ألميريا، أمام فالنسيا الثالث بفارق نقطتين أيضا.

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