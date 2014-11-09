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أنشيلوتي: كروس كان أفضل لاعبي ريال مدريد

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أنشيلوتي: كروس كان أفضل لاعبي ريال مدريد أنشيلوتي: كروس كان أفضل لاعبي ريال مدريد

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لاعبه توني كروس ليكون أفضل لاعبي الميرنجي في اكتساح رايو فايكانو 5-1.

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وواصل ريال مدريد طريقه في صدارة الليجا باكتساح ضيفه رايو فايكانو 5-1 في الجولة الـ11.

وشهدت المباراة تسجيل كروس لهدفه الأول مع ريال مدريد، بعدما صنع النجم الألماني الهدف الأول الذي سجله جاريث بيل.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "كروس كان أفضل لاعب في المباراة وأيضا سجل هدفه الأول مع الفريق، هو يدهشني بالمستوى الكبير الذي يقدمه".

وأوضح "كروس مع لوكا مودريتش رائعان، فعندما يتقدم كروس للأمام تجد مودريتش في الخلف للتغطية".

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