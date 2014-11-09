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وفاة نجل هوجو سانشيز في المكسيك

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وفاة نجل هوجو سانشيز في المكسيك وفاة نجل هوجو سانشيز في المكسيك

(إفي): قالت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إن هوجو سانشيز بورتوجال، نجل نجم الكرة المحلية السابق هوجو سانشيز ماركيز، قد وافته المنية بالعاصمة مكسيكو سيتي.

وقالت الرابطة في بيانها السبت إنها "تعرب عن تعازيها الصادقة بسبب وفاة هوجو سانشيز بورتوجال، لاعب الكرة السابق ونجل اللاعب التاريخي والمدير الفني هوجو سانشيز ماركيز".

وأعربت العديد من الأندية المكسيكية، مثل بوماس أونام وسانتوس لاجونا، عن تعازيها في وفاة نجل هداف ريال مدريد المعتزل، عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر).

ووصل هوجو سانشيز الأب إلى العاصمة المكسيكية قادما من الولايات المتحدة، حيث يقيم في سان دييجو منذ سنوات، ولم يدل بأي تصريحات للصحافة أثناء مغادرته المطار وهو يرتدي حلة سوداء.

وحسبما أشارت وكالة (إفي) فأن منزل نجل هداف الدوري الإسباني السابق، في منطقة بولانكو الراقية، كان تحت حراسة الشرطة يوم السبت، في وجود العديد من سيارات الدورية، فضلا عن عربات تابعة للطب الشرعي.

وقال مصدر من النيابة العامة للعاصمة الفيدرالية للوكالة إن امرأة وصلت إلى المسكن قد عثرت على شخصين متوفيين بداخله، لكنه رفض تأكيد الهويات أو الحديث عن أسباب محتملة للوفاة.

وكان سانشيز بورتوجال (30 عاما) يعمل كمدير للثقافة البدنية والرياضة بحي ميجل هيدالجو، أحد أحياء العاصمة الفيدرالية الستة عشر.

وولد الشاب الراحل في مدريد عندما كان والده لاعبا في صفوف أتليتكو مدريد عام 1984، ولعب لفريقي أتلانتي وبوماس أونام، حيث دربه والده.

وكان هوجو هو النجل الأكبر لنجم الكرة المكسيكية المعتزل، الذي لديه أيضا ثلاث فتيات، اثنتان منهما من زواجه الثاني.

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