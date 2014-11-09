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إنزاجي يشيد بالشعراوي

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إنزاجي يشيد بالشعراوي إنزاجي يشيد بالشعراوي

أشاد فيليبو إنزاجي مدرب فريق ميلان الإيطالي بلاعبيه فيليبى ميكسيس وستيفان الشعراوى بعد أن أسهما بصورة كبيرة في حصول الفريق على نقطة غالية أمام سامبدوريا.

وتعادل ميلان مع مستضيفه سامبدوريا 2-2 في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

وقال إنزاجى فى تصريحات أدلى بها لقناة سكاى سبورت ايطاليا عقب اللقاء " أريد أن اشكر اللاعبين الذين أدوا مباراة جيدة وعلى رأسهم ميكسيس والشعراوى".

ميكسيس أحرز أول أهداف ميلان في المباراة، إلى جانب تألقه بصورة كبيرة طيلة فترات اللقاء .

وأكد إنزاجى انه رغم انه يرى أن الميلان كان يستحق الفوز على سامبدوريا، إلا انه يعتقد مع ذلك أن التعادل يمثل نتيجة إيجابية لفريقه خاصة بعد خسارة ميلان المخيبة للآمال أمام باليرمو الجولة الماضية.

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