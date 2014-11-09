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ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالمنوفية

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ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالمنوفية ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالمنوفية

اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية

شنت إدارة المرور بمديرية امن المنوفية حملة مكبرة تحت اشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية بدائرة مركز قويسنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية , حيث تم الحصول على عينات عشوائيه من بعض سائقى السيارات وعددهم 15 سائق.

بفحص العينات تبين وجـــــود 8 حالات إيجابية لكل من “أ . أ . أ . ع ” و ” ع . إ . ع “و” ع . أ . أ . م “و” ع . س . أ .” و ” س . ع . ع ” و ” و . ش . م “و” ع . ع . ع . ف ” و ” ح . ف . إ “.

تم تحرير محاضر بالوقائع أرقام ( 10469 – 10470 – 10475 – 10472 – 10468 10474 – 10473 ) جنح مركز قويسنا لسنه 2014، وجارى العرض على النيابة.

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