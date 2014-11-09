ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالمنوفية

شنت إدارة المرور بمديرية امن المنوفية حملة مكبرة تحت اشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية بدائرة مركز قويسنا بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية , حيث تم الحصول على عينات عشوائيه من بعض سائقى السيارات وعددهم 15 سائق.

بفحص العينات تبين وجـــــود 8 حالات إيجابية لكل من “أ . أ . أ . ع ” و ” ع . إ . ع “و” ع . أ . أ . م “و” ع . س . أ .” و ” س . ع . ع ” و ” و . ش . م “و” ع . ع . ع . ف ” و ” ح . ف . إ “.

تم تحرير محاضر بالوقائع أرقام ( 10469 – 10470 – 10475 – 10472 – 10468 10474 – 10473 ) جنح مركز قويسنا لسنه 2014، وجارى العرض على النيابة.