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محافظ الجيزة: ساطع النعمانى رجل قهر الموت واطلاق اسمه على مدرسة طابا تقديرا له

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محافظ الجيزة: ساطع النعمانى رجل قهر الموت واطلاق اسمه على مدرسة طابا تقديرا له محافظ الجيزة: ساطع النعمانى رجل قهر الموت واطلاق اسمه على مدرسة طابا تقديرا له

أكد محافظ الجيزة، على عبد الرحمن، أن إطلاق اسم “ساطع النعمانى” على مدرسة طابا الاعدادية بنات ببولاق الدكرور، يأتي تقديرا لدوره، وتخليد اسمه بالمنطقة.

وقال المحافظ – خلال حضوره والعميد ساطع النعماني طابور الصباح وتفقده المدرسة – أن ساطع النعماني رجل قهر الموت كما قهر أعداء الحياة ممن يحللون تدمير الوطن باسم الدين، وهو منهم براء، وهذا أقل تكريم له، مشيرا إلى أن إطلاق اسم البطل على المدرسة يُعلى من شأن التضحية والفداء كما يبرز عطاء أبناء الشرفاء من رجال الشرطة الذين قدموا ويقدمون التضحيات لبلدنا ويستحقوا منا كل تقدير.

وقرر المحافظ ضم البطل إلى مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم للاستفادة من خبراته، وكي يكون مثالاً يحتذى به.

بدوره، أكد العقيد ساطع النعماني – نائب مأمور قسم بولاق الدكرور الأسبق، الذي أصيب أثناء أحداث بين السرايات – أنه يقدر تكريم المحافظة له ويشعر بالحب الجارف من الشعب، قائلاً ” أنا رجعت من الموت والله وحده أعادني إلى الحياة “، وطالب الشعب بالصمود أمام من لايريدون لهذا البلد الاستقرار.

يذكر أنه تم تأجيل افتتاح المدرسة من قبل نتيجة تعرض العميد ساطع النعماني لإصابة أثناء نزوله من منزله نقل على إثرها إلى المستشفى وقام بعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة حتى تماثل للشفاء.

والعميد ساطع النعماني هو نائب مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا الأسبق، وأصيب في أحداث بين السرايات، وعاد لأرض الوطن بعد رحلة طويلة خارج البلاد للعلاج، فاقداً للبصر.

وفي سياق آخر، استجاب المحافظ خلال لقائه مع أولياء الأمور لمطالبهم بتعلية السور الخارجي للمدرسة، لزيادة الإجراءات الأمنية، وقرر بحث تخصيص قطعة أرض مجاورة للمدرسة من أملاك الدولة لإجراء توسعات لها والقضاء على الكثافة العالية بالفصول.

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