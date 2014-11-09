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منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تعتمد ممثلي الاتحاد العربي للمغتربين في الخارج

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منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تعتمد ممثلي الاتحاد العربي للمغتربين في الخارج منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تعتمد ممثلي الاتحاد العربي للمغتربين في الخارج

اعتمد الاتحاد العربي للمغتربين المنبثق عن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية قرار رئيس المنظمة الدكتور عبد العزيز عبد الله، بتسمية ممثلين للاتحاد بالخارج فى كل من المملكة العربية والكويت وإيطاليا.

وصرح الدكتور عبد الله اليوم الأحد، أن القرار يهدف إلى العمل على التواصل بين المغتربين العرب فى كل مكان من أجل خدمة قضايا الأمة العربية فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها.

من جانبه، أكد المهندس إمام يوسف الأمين العام للاتحاد أهمية تفعيل دور الاتحاد في هذه الدول من خلال تفويض من تم تسميتهم في تشكيل هيئة مكتب المنظمة في الدول المتواجدين بها، وعرض هذا التشكيل على قيادات المنظمة لاعتماده، وقال إن القرار يهدف أيضاً إلى تمكين ممثليه كل في دولته من تأسيس مكتب للاتحاد ليكون مقراً للمغتربين العرب والمساهمة في حل مشكلاتهم وتوحيد كافة جهودهم لخدمة الشعوب العربية وأهداف الوحدة والتضامن العربي.

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