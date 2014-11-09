أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة سجينة الأقصر‎

Google+ Print
انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة سجينة الأقصر‎ انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة سجينة الأقصر‎

أرشيفية

كان اللواء منتصر ابوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية، يفيد وفاة سجينة تدعي “عبير . م . ع – 32 سنة – ومقيمة بمركز أرمنت”.

وتبين من التحريات المبدئية أن السجينة محبوسة علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 5943 جنح مركز أرمنت، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وأثناء تواجدها داخل السجن بصحبة 3 سيدات أخريات، أصيبت بحالة إعياء شديدة وظهرت عليها أعراض مرضية نتج عنها تورم في الساقين والوجه، وتم نقلها إلى مستشفى أرمنت المركزي، وتوفيت فور وصولها المستشفي.

تم تحرير مذكرة بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا