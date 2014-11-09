انتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وفاة سجينة الأقصر‎

كان اللواء منتصر ابوزيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية، يفيد وفاة سجينة تدعي “عبير . م . ع – 32 سنة – ومقيمة بمركز أرمنت”.

وتبين من التحريات المبدئية أن السجينة محبوسة علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 5943 جنح مركز أرمنت، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وأثناء تواجدها داخل السجن بصحبة 3 سيدات أخريات، أصيبت بحالة إعياء شديدة وظهرت عليها أعراض مرضية نتج عنها تورم في الساقين والوجه، وتم نقلها إلى مستشفى أرمنت المركزي، وتوفيت فور وصولها المستشفي.

تم تحرير مذكرة بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولي التحقيقات.