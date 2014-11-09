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المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئاسة يواصل مؤتمره لليوم الثاني

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المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئاسة يواصل مؤتمره لليوم الثاني المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئاسة يواصل مؤتمره لليوم الثاني

أرشيفية

يواصل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء التابع لرئيس الجمهورية، اليوم الأحد، مؤتمره لليوم الثاني على التوالي، حيث تتناول جلسات اليوم مناقشة النهوض بقطاع البنية التحتية وأهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية على هذا القطاع الحيوي، بما يصب في صالح ترشيد استهلاك الطاقة والموارد بشتى أنواعها.

كما تتضمن فعاليات اليوم التركيز على التغيرات الجارية في الاقتصاد المصري والأسواق وحركة الأعمال، وانعكاس ذلك إيجابيا على مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل، فضلا عن التباحث بشأن إدارة الموارد المتاحة في مصر، ودمج الغابات في قطاع الزراعة وذلك في إطار مكافحة التصحر ومكافحة التلوث البيئي، ودراسة تشكيل فريق من الشباب من مختلف الجامعات والوزارات والهيئات المختلفة للمشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، فضلا عن إطلاق مسابقات للإبداع في المدارس والجامعات ومختلف القطاعات الصناعية لتحفيز الإبداع والأفكار الخلاقة.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر بالرئيس عبد الفتاح في وقت لاحق اليوم لإطلاعه على فحوى المناقشات والخلاصات التي خرج بها المؤتمر في شتى الموضوعات محل النقاش.

يشار إلى أن المجلس كان قد بدأ أمس اجتماعات اليوم الأول للمؤتمر، والتي ناقشت عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بخطوات تنمية الأخلاقيات العامة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالصحة النفسية والعمل على التنسيق بين مختلف فئات المجتمع، فضلا عن إيلاء الاهتمام لقطاع التعليم بشقيه الأساسي والجامعي، وكذا للبحث العلمي للمساهمة في الارتقاء بقطاعي الصحة والزراعة، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تلبي مطالب وخدمات أساسية للمواطن المصري يتعين الوفاء بها والارتقاء بمستوى جودتها.

كما شهدت جلسات المؤتمر أمس بحث سبل مواجهة التحديات الخاصة بالطاقة والمياه والإسكان في مصر، وكيفية وضع تصور متكامل للتغلب عليها ولإدارة أزمة الطاقة وبحث الحلول المستدامة لها، كما حظي قطاع التعليم وتطويره باهتمام خاص أثناء المؤتمر، لا سيما فيما يتعلق بكيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

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